Paul McCartney è stato il primo insegnante di pianoforte della figlia di Dave Grohl

In occasione dell’uscita della sua prima autobiografia “The storyteller: tales of life and music”, in arrivo nelle libreria italiane il prossimo 12 ottobre, Dave Grohl è attualmente impegnato in una serie di interviste per promuovere il suo libro.

Oltre a rivelare ai microfoni di BBC News la propria passione per gli ABBA e a raccontare a Howard Stern di quella volta che da giovane è stato scelto per suonare la batteria con Iggy Pop, il frontman dei Foo Fighters ha recentemente narrato a Graham Norton durante il suo show televisivo britannico che sua figlia Harper, ora 12enne, ha ricevuto la sua prima lezione di pianoforte a circa cinque anni con Paul McCartney. Insieme all’ex Beatles, secondo quanto spiegato da Grohl, la allora bambina ha scritto una canzone.

Ospite del Graham Norton Show, il leader della band di “Everlong” ha raccontato:

“Una sera anni fa con Paul McCartney e sua moglie abbiamo cenato a casa mia con pizza e vino. Quando Paul e sua moglie [Nancy Shevell] stavano per andare via lui ha notato un pianoforte in un angolo della sale, e non poteva non trattenersi. Così si è seduto al pianoforte e ha iniziato a suonare ‘Lady Madonna’, in casa mia. Ero fuori di testa, non potevo credere che stava succedendo davvero: il momento più folle della mia vita. Mia figlia Harper, che credo avesse cinque anni all’epoca, guardando Paul McCartney al pianoforte è andata in cucina, ha preso una tazza da caffè per infilarci qualche spicciolo e appoggiarla sul pianoforte come se fosse un barattolo per le mance. Non aveva mai preso una lezione per suonare uno strumento. Si è seduta e ha guardato le mani di Paul McCartney, che le ha mostrato cosa suonare. Poi hanno scritto una canzone insieme”.

Dave Grohl ha successivamente narrato a Graham Norton di aver realizzato un video di McCartney mentre insegnava a sua figlia a suonare il pianoforte e che la mattina successiva a quella sera svegliandosi ha sentito la figlia Harper suonare “il brano che avevano scritto la sera prima insieme”. Il frontman dei Foo Figjters ha poi spiegato che quando Harper Willow, nata nel 2009 dall’unione tra Grohl e la moglie Jordyn Blum, ha scoperto di essere osservata dal padre mentre suonava ha deciso di smettere con il pianoforte. “Lei è tipo: ‘Voglio essere una batterista”, ha detto il già batterista dei Nirvana: “Io, invece, sono tipo: ‘Sei fuori di testa!?’”.