Roger Taylor: perché Freddie Mercury non ha permesso ai Queen di scrivere canzoni politiche

Ieri, 1 ottobre, Roger Taylor ha pubblicato il suo nuovo album in studio intitolato “Outsider”, sesto disco della carriera solista del batterista dei Queen. Nel corso di una delle interviste rilasciate di recente per presentare la sua ultima prova sulla lunga distanza, il 72enne artista britannico ha riflettuto sulle differenze tra alcuni suoi brani, definiti da lui come “canzoni politiche”, e quelli della band un tempo guidata da Freddie Mercury sottolinenando che il compianto cantante della formazione di “We will rock you” non permetteva ai suoi compagni di scrivere pezzi con temi sociali e di cronaca.

A margine di una chiacchierata per Music Radar, Taylor ha spiegato:

“Suppongo che la grande differenza tra i Queen e questo album sia che ho scritto un paio di quelle che si potrebbero chiamare ‘canzoni politiche’. Qualcosa che non abbiamo fatto davvero come band per via di una scelta consapevole. Proprio all'inizio - pur ricordando che negli anni ’70 si verificavano un sacco di avvenimenti politici hardcore - Freddie disse: ‘Sentite, non voglio essere coinvolto in tutto questo. Voglio girare il mondo suonando canzoni che le persone possano apprezzare. Non sono qui per consegnare un messaggio’. Penso che sia ancora un buon modo di vederla. Non voglio diventare troppo… predicatore”.

Il batterista ha aggiunto: “Spero di essere riuscito a restare dalla parte giusta della linea sottile tra musica rock e politica. Spero di non arrivare mai al punto di saltellare sul palco, pontificando su cosa c’è che non va nel mondo. Freddie non mi perdonerebbe mai”.

Il processo di composizione e di scrittura per Roger Taylor rimane uguale al suo modo di lavorare con i Queen, non pianificando quando scrivere un brano per i suoi progetti solisti o per la band. "Non mi alzo la mattina pensando: 'Oggi scriverò una canzone dei Queen' o 'Scriverò una canzone per il nuovo album solista’”, ha spiegato l’artista. E ancora: “Solo a conclusione di qualcosa comincio a pensa alla destinazione di una canzone. Ad esempio, “A kind of magic" era ovviamente una canzone dei Queen. Lo stesso con 'Radio Ga Ga’”.