Classifiche, tutte le novità della settimana dell’1 ottobre: Carmen Consoli sul podio

A una settimana di distanza dall’uscita di “Volevo fare la rockstar”, nono album in studio di Carmen Consoli pubblicato il 24 settembre scorso, con il suo nuovo lavoro discografico la cantautrice siciliana si prende il secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia, non riuscendo a detronizzare dalla prima posizione Blanco con il suo disco d’esordio “Blu celeste”, ancora in vetta alla chart stilata da FIMI.