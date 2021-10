Queen, Freddie Mercury: l’imitazione di Ciro dei The Jackal a "Tale e quale show”

Nel corso della terza puntata di "Tale e quale show", il programma condotto da Carlo Conti, trasmessa ieri sera - 1 ottobre - su Rai1 Ciro Priello ha presentato la propria imitazione di Freddie Mercury.

L’attore, noto per essere uno dei membri dei The Jackal e vincitore della prima edizione del game show “LOL - Chi ride è fuori”, è salito sul palco vestito come il compianto leader dei Queen nel video di “I want to break free” esibendosi sulle note del brano della band inglese estratto dal suo album “The works” del 1984. Il video dell’esibizione è disponibile su RaiPlay (a questo indirizzo a partire da un’ora e cinquanta minuti).

URLANDO LETTERALMENTE PER CIRO VESTITO COME FREDDIE NEL VIDEO DI I WANT TO BREAK FREE 💀#taleequaleshow pic.twitter.com/4u2thp7eoP — venere di twitta (@aleferaz) October 1, 2021

“È la cosa più spaventosa che io abbia visto in tutti questi undici anni di ‘Tale e quale show’”, ha detto, a commento dell’esibizione di Ciro, Cristiano Malgioglio in giuria insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ha aggiunto: “Gli avete dato una grande responsabilità, perché la voce di Freddie Mercury è la voce più bella in assoluto, penso del mondo”.

Diverso da quello di Malgioglio, invece, il parere della voce di “Maledetta primavera” che ha detto: “Io, invece, l’ho trovato molto divertente. Mi è piaciuto il numero e ho trovato molto somigliante il trucco. Probabilmente la tonalità non era quella di Freddie, perché lui aveva una tonalità più alta della tua. Ma non si può dire che tu l’abbia cantato male o che non l’abbia interpretato. Secondo me, l'hai interpretato e sei stato molto in gamba”. A lei ha fatto eco Panariello, il quale ha affermato: “Va premiato il coraggio”. E ancora: "Scegliere questa cosa vuol dire avere amore per l’esibizione, il mettersi in gioco e il divertimento”.

La scorsa puntata, tra i concorrenti del secondo appuntamento con “Tale e quale show”, Alba Parietti aveva imitato Damiano David dei Maneskin interpretando “Zitti e buoni”.