Gli Incubus festeggiano l'anniversario di "Morning View" con un concerto in streaming

Gli Incubus il prossimo 23 ottobre celebraranno il ventesimo compleanno dell'album "Morning View" (leggi qui la recensione) con uno show in streaming nel quale suoneranno il disco per intero sulla piattaforma Veeps.

La band californiana trasmetterà la performance dai Morning View studios di Malibu, in California, dove l'album è stato scritto. Il live sarà trasmesso in quattro diversi fusi orari per accontentare i fan in ogni parte del mondo. In Italia lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00."Morning View" è il quarto album della discografia degli Incubus ed è stato il primo a raggiungere la Top Ten della classifica ottenendo la seconda posizione della chart negli Stati Uniti. I biglietti per l'evento in streaming sono in vendita su Veeps e hanno un costo di 18 dollari, con un contributo di 1 dollaro destinato alla Make Yourself Foundation. La fondazione è stata creata dalla band nel 2003 e supporta una grande varietà di progetti e organizzazioni.