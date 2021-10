Billy Joel, esce un nuovo video di "Scenes From an Italian Restaurant"

Il prossimo 5 novembre verrà pubblicato il cofanetto "Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.1", un box composto da nove LP per celebrare i 50 anni di carriera discografica di Billy Joel. A distanza di poco più di un mese da questa uscita è stato pubblicato un nuovo video di "Scenes From an Italian Restaurant", classico del repertorio del 72enne musicista newyorkese incluso nell'album del 1977 "The Stranger".



La clip è stata creata dalla Lightborne Communications.

Nel video a disegni animati viene ricostruita per immagini la storia narrata nella canzone e vi sono contenuti anche riferimenti ad altre canzoni di Billy Joel, come un jazz club chiamato Zanzibar, titolo di un brano del suo album del 1978 "52nd Street".

"Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol. 1" conterrà i suoi primi sei album in studio: "Cold Spring Harbor", "Piano Man", "Streetlife Serenade", "Turnstiles", "The Stranger" e "52nd Street", il suo primo album dal vivo, "Songs in the Attic" e il doppio vinile dell'inedito "Live at the Great American Music Hall – 1975". Questo per quanto riguarda la parte musicale, ci saranno inoltre un libro fotografico di oltre 50 pagine, un saggio del giornalista musicale Anthony DeCurtis e tributi di altri musicisti.