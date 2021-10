MiC, al via il nuovo tax credit musica

La Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura ha pubblicato le nuove disposizioni applicative del tax credit musica, destinate alle imprese che intendono usufruire del credito di imposta per i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020: il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali. L'importo totale delle spese eleggibili è di di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni.