Midem Talent Exporter 2021, ecco i dodici artisti selezionati

Sono stati rivelati i dodici artisti selezionali per l’edizione 2021 del Midem Talent Exporter, programma realizzato dagli organizzatori dello storico evento musical-industriale francese in partnership con la Taiwan Creative Content Agency: l’iniziativa, che ha come ambassador la superstar della dance Steve Aoki, ha premiato la venezuelana Andrekza, il duo parigino degli Ascendant Vierge, i libanesi Bedouin Burger, l’ugandese Beenie Gunter, il taiwanese Howard Lee, il keniota Kabeaushé, il collettivo rap ucraino Kalush, Maia Reficco dall’argentina e la francese Oma. Ai vincitori spetterà un piano promozionale di un anno a cura di Midem, un talk personalizzato con lo stesso Aoki e contatti con i supervisori musicali di network televisivi e radiofonici, sviluppatori di videogame e agenzie di sincronizzazione.