Liam Gallagher annuncia il nuovo album ‘C'mon you know’ e un live a Knebworth

Attraverso un post condiviso sui social, Liam Gallagher ha annunciato un concerto a Knebworth il prossimo anno e l’uscita del suo nuovo album solista che si intitolerà come una delle espressioni più usate in rete dall’ex Oasis: “C’mon you know”. Il disco arriverà sui mercati il prossimo 27 maggio, accompagnato dalla copertina riportata più avanti.

“Sono entusiasta di annunciare che il 4 giugno 2022 suonerò a Knebworth. Sarà una cosa biblica. ‘C'mon you know’”, ha scritto Liam su Twitter. I biglietti per lo show, dove si esibiranno anche Michael Kiwanuka, Kasabian, Fat White Family e Goat Girl, saranno in vendita a partire dalla mattina del prossimo 8 ottobre.

Proprio a Knebworth gli Oasis si esibirono venticinque anni fa per il concerto documentato e testimoniato dal film distribuito da Nexo Digital nei cinema italiani lo scorso 27 settembre per soli tre giorni, "Oasis Knebworth 1996".

I'm absolutely buzzing to announce that on 4th June 2022 I'll be playing Knebworth. It's gonna be biblical. C'mon You Know. LG xhttps://t.co/ierDSzgJBF pic.twitter.com/GsNw9P8non — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 1, 2021

“C’mon You Know” sarà il terzo album solista di Liam Gallagher, dopo “As you were” del 2017 e “Why me? Why not.” del 2019. Ecco la copertina: