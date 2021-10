Universal Music, una partnership con MedRhythm per la medicina ‘sonora’

Gli ottimi risultati commerciali fatti segnare dall’utilizzo di musica registrata sulle piattaforme di fitness online - Peloton su tutte - ha convinto di big della discografia ad ampliare e diversificare i propri orizzonti in termini di offerta: Universal Music, fresca del suo debutto sui mercati alla borsa di Amsterdam, ha siglato in accordo con MedRhythms, società specializzata in trattamenti sanitari musicali.