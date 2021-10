Napster, fatturato a 44,2 milioni di dollari nel primo semestre 2021

Dopo la cessione della quota di maggioranza da parte di RealNetworks e la fusione con MelodyVR, Napster ha comunicato i primi dati semestrali della rinnovata società: la piattaforma, tra gli scorsi mesi di gennaio e giugno, ha iscritto nel proprio bilancio un fatturato pari a 44,2 milioni di dollari. Tuttavia le recenti operazioni hanno pesato sul consuntivo per 33,1 milioni in costi di vendita e 29,7 milioni in spese amministrative, portando la perdita operativa a quota 18,5 milioni e quella netta a 20,8 milioni.