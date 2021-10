In ricordo di Pierangelo Bertoli

Il 7 ottobre 2002 ci lasciava Pierangelo Bertoli, cantautore nato a Sassuolo, in provincia di Modena: un personaggio unico della scena musicale italiana per il carisma, la forza, l’impegno e la tenacia che sono stati le sue caratteristiche peculiari, oltre a una voce tonante e inconfondibile. Per ricordarlo abbiamo scelto alcune delle sue canzoni più note, tratte dalla ventina di album che ha pubblicato dal 1974 quando uscì sul mercato "Rosso colore dell'amore" fino all'ultimo "301 guerre fa" inciso nel 2002 poco prima della morte.

Per dirti t'amo (dall'album "Eppure soffia", 1976)

Eppure soffia (dall'album "Eppure soffia", 1976)

A muso duro (dall'album "A muso duro", 1979)

Certi momenti (dall'album "Certi momenti", 1980)

Pescatore (dall'album "Certi momenti", 1980)

Sogni di rock'n'roll (dall'album "Tra me e me", 1988)

Spunta la luna dal monte (Disamparados) (singolo con i Tazenda, 1991)

Italia d'oro (dall'album "Italia d'oro", 1992)

Gli anni miei (dall'album "Gli anni miei", 1993)

“A muso duro” (tributo a Italia Loves Emilia, 2012)

301 guerre fa (dall'album "301 guerre fa", 2002)