Eddie Van Halen, i suoi migliori assolo

Edward Lodewijk Van Halen, alias Eddie Van Halen, è morto esattamente un anno orsono a causa di un tumore, il 6 ottobre 2020, all'età di 65 anni. Il musicista di natali olandesi è stata una vera icona della chitarra elettrica: un innovatore, sia a livello tecnico che tecnologico, personaggio scatenato e imprevedibile, con tutto il corollario da rockstar, ma anche il genio che ne consegue. Nelle righe sottostanti vi proponiamo l'ascolto di alcuni brani dei Van Halen in cui è impossibile non applaudire ed apprezzare l'arte e il talento di Eddie.

Lo strumentale "Eruption" fu inserito come seconda traccia del disco d'esordio dei Van Halen, la band che l'artista fondò nel 1972 con suo fratello, il batterista Alex van Halen.

Con "Jump", inclusa nel sesto disco della formazione statunitense, "1984" uscito (per l'appunto) nel 1984, il gruppo conquistò definitivamente i favori del grande pubblico, assicurandosi il secondo posto nella classifica di vendita degli album negli Stati Uniti per cinque settimane consecutive sopravanzato dal solo "Thriller" di Michael Jackson.

"Runnin' with the Devil" per gli appassionati dei Van Halen è un autentico must, essendo la traccia d'apertura del primo disco consegnato agli annali dalla band di Eddie, l'eponimo album del 1978.

Eddie Van Halen fu anche titolare di prestigiose collaborazioni, prima tra tutte quelle con il Re del Pop Michael Jackson: nel 1982 il chitarrista registrò l'assolo di "Beat It", originariamente inserita da Jackson in "Thriller", album che due anni dopo avrebbe soffiato il posto in testa alle classifiche degli Stati Uniti a "1984" degli stessi Van Halen.

"Mean Street" è la traccia d'apertura di "Fair Warning", il quarto disco di studio pubblicato dai Van Halen nel 1981: l'album, nonostante fosse stato ben accolto dalla critica, smerciò negli Stati Uniti appena due milioni di copie, segnando il picco negativo delle vendite nel periodo durante il quale la formazione aveva quale frontman David Lee Roth.

Lo strumentale "Cathedral" fu inserito come terza traccia dell'album del 1982 "Diver Down": "La suonavo da un anno e volevo registrarla", spiegò lo stesso Van Halen a proposito del brano, "Suona come un organo di una chiesa cattolica, ecco perché è stata intitolata così. In quel pezzo ho usato un casino la manopola del volume. Se la usi troppo si scalda e smette di funzionare. Ho registrato due take di quella canzone, e giusto alla fine della seconda la manopola del volume è partita: si è praticamente bloccata".