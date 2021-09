Taylor Swift: "Red" torna nei negozi il 12 novembre. Tutto reinciso

Taylor Swift aggiunge un nuovo tassello al processo di riappropriazione della propria musica tra il 2006 e il 2017, gli anni in cui incideva per la Big Machine Records, prima di rompere con i suoi ex discografici (e soprattutto prima che i master passassero per mille mani, e mai nelle sue). La cantautrice statunitense ha annunciato l'uscita della nuova versione di "Red", il suo quarto album in studio, originariamente uscito nel 2012: è il secondo dei suoi dischi che Taylor Swift ha reinciso dalla prima all'ultima nota dopo "Fearless", pubblicato lo scorso aprile.

Originariamente atteso nei negozi il 19 novembre, "Red (Taylor's version)" uscirà con una settimana d'anticipo, il 12. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice sui social, facendo sapere che l'album uscirà anche in vinile oltre che in cd e digitale. E confermando che conterrà brani inediti e duetti con Ed Sheeran (c'era già nella versione originale di "Everything has changed") e Phoebe Bridgers. .

Got some news that I think you’re gonna like - My version of Red will be out a week earlier than scheduled (including the 4 disc vinyl) on November 12th ! Can’t wait to celebrate the 13th with you and our new/old autumn heartbreak album🧣😍 🎥 🎥https://t.co/FVp6xizaOG — Taylor Swift (@taylorswift13) September 30, 2021

La nuova versione dell'album includerà addirittura 30 tracce: 14 in più di quelle incluse nell'edizione standard e 8 in più di quelle incluse nell'edizione deluxe, entrambe uscite nel 2012. Del disco fanno parte brani oggi considerati cavalli di battaglia della 31enne popstar come "I knew you were trouble", "We are never ever getting back together" e "22". L'album, nel 2012, conquistò la prima posizione della Billboard 200, la classifica dei dischi più popolari negli Usa, dove restò per ben 171 settimane.