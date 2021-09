Vasco Rossi: "Mi dissocio da quello che dice Red Ronnie, ma..."

"Le divergenze non fermano la tradizione", mette le mani avanti Vasco Rossi. Le divergenze in questione sono quelle con Red Ronnie su tutto ciò che ha a che fare con l'emergenza epidemiologica. La tradizione, invece, è quella che da sempre vede il rocker di Zocca presentare in anteprima al fondatore della "Roxy TV" un suo nuovo album, in questo caso "Siamo qui", che uscirà il prossimo 12 novembre a distanza di ben sette anni dal precedente "Sono innocente".

Vasco ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae in compagnia dello storico amico, al quale - racconta lui - ha appena fatto ascoltare le canzoni che saranno incluse in "Siamo qui":

Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni. Mi dissocio completamente. Non sono d'accordo su niente. Ma le tradizioni sono tradizioni. E ora cominciamo questo incontro, tradizionale, per ascoltare il nuovo disco. Che spiego a Red Ronnie. Ma non sono responsabile di quello che lui capisce.

Negli ultimi mesi Red Ronnie è finito più volte nell'occhio del ciclone per uscite relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche sull'utilizzo del green pass.