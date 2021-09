SIAE, oltre 16mila firme per la campagna ‘La cultura al 100%’

Sono oltre 16mila le firme raccolte da SIAE sulla piattaforma www.cultura100x100.it per la campagna “La cultura al 100%”, che chiede al governo di far ripartire i luoghi di cultura come sale da concerto, teatri e cinema a piena capienza: tra i firmatari più noti figurano non solo artisti come Al Bano, Giovanni Caccamo, Gigi D’Alessio, Roby Facchinetti, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Rocco Hunt, Pivio, Romina Power e Tony Renis, ma anche esponenti dell’industria musicale come gli editori Claudio Buja, Anna Galletti, Roberto Razzini, Alfredo Gramitto Ricci, Francesca Trainini e Tony Verona.