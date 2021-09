Lo hanno annunciato da poco, in concomitanza all’uscita del singolo “Bromance”.

Mecna e CoCo saranno i protagonisti di un disco “di coppia”, un joint album, in uscita il prossimo 22 ottobre. Un album tanto atteso dai fan di lunga data che ha l’obiettivo di portare in scena un sodalizio non proprio inedito, visto che entrambi i cantanti sono amici da tempo anche se non hanno mai collaborato in un intero progetto. Inoltre è stato pubblicato su Youtube anche il videoclip ufficiale del primo singolo estratto dall’album, dal titolo “Bromance”, la cui regia è stata affidata all’esperienza di Giorgio Cassano. Un progetto in studio, quello di prosisma uscita, il cui concept è quello di portare in scena la vera “bromance” che in inglese altro non è che l’amicizia fraterna tra due ragazzi (da brotherhood e romance). Un feeling, quella che lega i due artisti, che dura da molto tempo. .