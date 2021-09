Ed Sheeran, con il nuovo tour una stretta sulle regole anti-bagarinaggio per la vendita di biglietti

In occasione della messa in prevendita dei biglietti per i concerti che Ed Sheeran terrà nel corso del prossimo anno, lo staff del cantautore britannico ha deciso di adottare una politica a dir poco radicale per debellare il fenomeno del secondary ticketing. Per evitare le speculazioni, ai cancelli degli spettacoli della voce di “Bad Habits” dovrà presentarsi fisicamente gli acquirenti del biglietto, a prescindere dal fatto che siano loro gli effettivi utilizzatori. La norma, ovviamente, è pensata non per i genitori che acquistino i tagliandi per i figli - che, in molti casi, già li accompagnano al concerto senza entrare - ma per i bagarini digitali che acquistano grandi quantità di titoli di ingresso per poi rivenderli a prezzo maggiorato su piattaforme come Viagogo e StubHub.