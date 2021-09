Concerti e capienze, il decreto riaperture slitta alla prossima settimana

Doppia - anzi tripla - beffa per il mondo della musica dal vivo, che solo ieri, attraverso l’iniziativa “Salviamo la musica live”, era tornato a chiedere alle istituzioni il permesso di riaprire al 100% delle capienze. Consiglio dei Ministri riunitosi nella serata di ieri, mercoledì 29 settembre, ha rinviato alla settimana prossima il decreto riguardante l’aumento delle capienze per sale da concerto, cinema, teatri e stadi. Secondo la ricostruzione di Repubblica, lo slittamento sarebbe strumentale a ritardare il più possibile l’aumento delle capienze degli stadi dal 50% al 75% - “saltando” la delibera alla prossima settimane, la prima giornata con gli spalti occupati per tre quarti sarebbe quella del 15 e 16 ottobre, prevedendo il calendario della serie A per il fine settimana del 9 e 10 ottobre una giornata di stop.