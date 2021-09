Venduta all’asta per quasi 50mila euro una canzone inedita di John Lennon

Ieri, 29 settembre, è stata venduta all’asta a Copenaghen per quasi 50mila euro una cassetta contenente quella che si ritiene essere una canzone inedita di John Lennon e Yoko Ono, intitolata “Radio peace”.

Come riportato sul sito della casta d’asta Bruun Rasmussen, la registrazione è stata fissata su nastro il 5 gennaio 1970 al New Experimental College di Skyum Bjerge, in Danimarca, da quattro studenti danesi che al tempo hanno avuto l’opportunità di intervistare Lennon e Yoko Ono per il giornale della scuola.

Stando alla descrizione dell’oggetto, inizialmente messo all’incanto per un valore stimato tra le 20mila e le 30mila corone danesi (tra gli oltre 26mila euro e gli oltre 40mila euro) e poi venduta per 370mila corone danesi (pari a oltre 49mila euro), la ripresa audio di 33 minuti include un’intervista in cui si sente parlare prevalentemente il compianto musicista inglese, oltre a interventi di Yoko Ono, in presenza della figlia di questa e dell'ex marito Anthony Cox, Kyoko. Tra gli argomenti toccati nel corso della chiacchierata, Lennon ha parlato della sua esperienza con i Beatles, di pace, di arte, della lunghezza di capelli e di altri temi.

Si legge sempre sul sito di Bruun Rasmussen che a un certo punto della registrazione si sente uno degli studenti chiedere a John Lennon di suonare una canzone ed eseguire da questo “Radio peace” e “Give peace a chance”.

La cassetta, messa all’asta dai quattro studenti che hanno realizzato la registrazione, è stata venduta insieme a una copia della rivista scolastica in cui sono state pubblicate parti dell'intervista e a 19 foto a colori e 10 scatti in bianco e nero dell’incontro - disponibili a questo indirizzo.

Come segnalato dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”, lo scorso 28 settembre è stato condiviso in rete un video con un estratto di 30 secondi della registrazione di "Radio peace" in cui si sente John Lennon suonare la chitarra e cantare "This is radio peace" accompagnato dalla voce di Yoko Ono.