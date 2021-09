Depeche Mode: esce una nuova edizione del film documentario ‘101’

I Depeche Mode hanno annunciato l’uscita di una nuova edizione ampliata e rimasterizzata di “101”, documentario e testimonianza audio e video del concerto tenuto da Dave Gahan e soci il 18 giugno del 1988 al Rose Bowl di Pasadena.

La riedizione del film documentario, in alta definizione con contenuti extra, sarà disponibile dal prossimo 3 dicembre nei formati DVD e Blu-ray, oltre che sottoforma di box set composto da Blu-ray/2DVD/2CD.

Il lungometraggio sullo show conclusivo del tour a supporto dell’album "Music for the masses", pubblicato dal gruppo inglese nel settembre 1987, è stato co-diretto da D.A. Pennebaker e Chris Hegedus con il contributo creativo dei Depeche Mode, che al tempo avevano indetto un concorso esclusivo per i fan offrendo come premio un'apparizione nel film.

La riedizione di “101” è stata ricreata con scansioni in 4k delle bobine originali della pellicola per creare un’esperienza completamente nuova. La versione Blu-ray include tre performance bonus inedite di "A question of lust", "Sacred" e "Something to do" oltre al video promozionale ufficiale di "Everything counts". Gli altri contenuti extra includono: un libro fotografico di 48 pagine del backstage del concerto; una replica del poster originale del film uscito nelle sale negli Stati Uniti; il libro “Photo Mode” di 16 pagine di Anton Corbijn come quello presente nella versione originale dell'album; un doppio CD composto da 20 tracce della versione originale del live; download in 4K del film e delle performance bonus e i file audio a 24 bit della versione dello show.

"È incredibile poter vedere il film di D.A. Pennebaker e rivivere quel periodo della nostra carriera sotto una nuova luce, in alta definizione", hanno dichiarato Gahan e compagni in un comunicato stampa.

La tracklist include “Master and servant”, “Pimpf”, “Behind the wheel”, “Strangelove”, “Blasphemous rumours”, “Stripped”, “Somebody”, “Black celebration”, “Pleasure little treasure”, “Just can't get enough”, “Everything counts” e “Never let me down again”.