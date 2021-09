Franco Battiato, in Senato i suoi "universi paralleli"

Con il titolo "Gli universi paralleli di Franco Battiato", l’ICAS (Intergruppo Parlamentare Arte, Cultura, Spettacolo) ha organizzato presso il Senato della Repubblica (Palazzo Madama, sala Caduti di Nassirya) una conferenza di presentazione, patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Milo, delle future attività del Centro Studi di Gravità Permanente (CSdGP), orientate alla promozione di iniziative per diffondere, in Italia e all’estero, la multiforme attività artistica, culturale, scientifica, filosofica e spirituale di Franco Battiato.

Il Centro Studi di Gravità Permanente ha annunciato il progetto MULTIVERSUM - Un luogo di Arte e Fisica dell’Anima, un “Parco Multimediale delle Arti” dedicato a Battiato e a tutta la produzione a lui riconducibile, con l’intento di valorizzare l'“eredità immateriale” dell’artista siciliano.

Il Centro Studi di Gravità permanente, con i suoi progetti, si propone di offrire un contributo per rendere sempre più fruibile il grande patrimonio intellettuale di cui Battiato si è sempre fatto interprete.



Ha aperto i lavori l'onorevole Federico Mollicone (Commissione Cultura della Camera, presidente Intergruppo Parlamentare Cultura Arte e Spettacolo); sono poi intervenuti, introdotti da Giusepe Pollicelli, Lucia Sardo (Presidente CSdGP), Maurizio Cafiero (Vicepresidente CSdGP), Fiorella Nozzetti (Segretario generale CSdGP), e ancora Alberto Samonà - Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana presso la Regione Siciliana, Enzo Bianco - sindaco di Catania per quattro mandati, Alfio Cosentino - Sindaco di Milo (Catania), Pietrangelo Buttafuoco - giornalista e scrittore, Umberto Broccoli - autore e conduttore radiofonico e televisivo, Jack Sarfatti - Docente di Fisica Quantistica a New York, Süleyman Erguner Neyzen - musicologo, Stefano Pio - maestro e violinista figlio di Giusto Pio, Guido G.

Guerrera - giornalista e scrittore, Graziana Di Biase - scrittrice laureata in Scienze musicologiche e dello Spettacolo, Michelle Thomasson - pianista e concertista, moglie di Henri Thomasson, Tito Rinesi - musicista e compositore, Fabio Bagnasco - giornalista e promotore culturale, Alessio Cantarella - ingegnere informatico, Grazia Cernuto - danzatrice, Karim Alishahi - conoscitore della musica persiana.

Purtroppo l'eccessivo numero e la frequente autoreferenzialità dei partecipanti ha fatto sì che gli interventi siano stati tutti celebrativi della figura di Battiato - celebrazione della quale non c'era il bisogno in questa occasione - e che sia stato detto molto poco sulle future attività del Centro, sulle quali cercheremo di tenervi informati.