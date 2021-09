BTS, annunciata una residency al SoFi Stadium di Los Angeles

E’ stata battezzata “Permission to Dance on Stage” la residency che vedrà impegnati i BTS al nuovissimo SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles, in California: le superstar del K-pop saranno di scena nella nuovissima struttura - che vanta una capienza da 70mila unità - i prossimi 27 e 28 novembre e 1 e 2 dicembre. La stringa di eventi appena annunciata, la cui produzione sarà curata da Live Nation, rappresenta la prima operazione dal vivo “in presenza” per la boyband coreana dal World Tour 2019: durante la pandemia la formazione soddisfò la voglia di live dei propri fan con l’evento online “BTS Map of the Soul On:e” nell’ottobre del 2020.