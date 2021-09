Per Thierry Henry Daniel Ek vuole ancora comprare l’Arsenal

Il fondatore, presidente e ceo di Spotify Daniel Ek non avrebbe abbandonato il progetto di acquistare l’Arsenal: a sostenerlo è Thierry Henry, l’ex attaccante francese che vestì la maglia del club londinese tra il 1999 e il 2007. Intervistato da Sky Sport, l’oggi assistente allenatore della nazionale belga ha spiegato: “Per chiudere un accordo devi avere una controparte che ti risponde. Per adesso non è ancora successo, ma noi e lui [Ek] siamo qui. Vedremo cosa succederà”.