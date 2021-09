Salmo investito da un'auto a Milano: ma è un manichino

Nel 2019, per promuovere il concerto che avrebbe dovuto tenere qualche mese dopo allo stadio San Siro, fece affiggere un cartellone pubblicitario enorme in zona Navigli in cui il suo volto era ricoperto di sangue: venne censurato, e il billboard rimosso. Per l'uscita del suo nuovo album, "Flop", Salmo ha ora deciso di puntare su una campagna promozionale che non dà meno all'occhio di quella di due anni fa. Ha fatto piazzare nella Stazione Centrale di Milano un'automobile: ha appena investito un uomo. È Salmo stesso. O meglio: un manichino che riproduce le fattezze del rapper sardo.

"Flop", ideale successore di "Playlist" del 2018, uscirà questo venerdì, 1° ottobre. Arriva sulla scia delle polemiche che lo scorso mese hanno coinvolto il rapper sardo, reo di aver organizzato un concerto con regole pre-pandemia - niente distanziamento né controlli di alcun tipo - nella sua città natale, Olbia, per protestare contro le restrizioni legate al Covid-19 che hanno colpito il settore dell'intrattenimento dal vivo.

L'album includerà 17 pezzi. Tra gli ospiti, secondo le indiscrezioni, c'è anche Taxi B, componente del gruppo hip hop lucano FSK Satellite.