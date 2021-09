Scorpions: annunciato un concerto all'Arena di Verona, nel 2022

50 anni di carriera, pià di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo grazie a successi come "Wind of change", "Still loving you", "Rock you like a hurricane", che non mancheranno nella scaletta: gli Scorpions tornano dal vivo e annunciano una data in programma anche in Italia, il 23 maggio 2022 all'Arena di Verona. Il "Rock Believer World tour", dal titolo del nuovo album della band, il diciannovesimo, che uscirà l'11 febbraio, riporterà Klaus Meine e soci sul palco dell'anfiteatro scaligero, dove si esibirono già nel luglio del 2018. I biglietti per il concerto saranno in vendita da venerdì 1° ottobre (prezzo a partire da 55 euro, più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).

"Rock Believer" è il primo disco degli Scorpions in sei anni: il precedente, "Return to forever", uscì nel 2015. L'album sarà preceduto il 21 ottobre dal singolo "Pacemaker". Si tratta del primo album degli Scorpions inciso con Mikkey Dee, ex batterista dei Mötorhead.

“Ci siamo divertiti davvero tanto a registrare l’album e non vediamo l’ora di poter suonare di nuovo dal vivo”, dice il chitarrista Matthias Jabs. E Meine gli fa eco: “Non siamo mai stati così fermi tra un tour e l’altro come in questo periodo di pandemia e ovviamente la voglia di suonare dal vivo è sempre di più. Non vediamo l’ora di tornare in tour". Rudolf Schenker, chitarrista e fondatore della band, aggiunge: “La prospettiva di suonare con i miei compagni di band davanti a centinaia di migliaia di fan il prossimo anno e presentare il nuovo album dal vivo mi fa venire la pelle d’oca. Questo album e questo tour saranno qualcosa di davvero speciale per la nostra carriera.”