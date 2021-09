Jethro Tull, a novembre l’edizione (con inediti) per il 50esimo anniversario di ‘Benefit’

“Benefit”, il terzo album dei Jethro Tull originariamente pubblicato nel 1970, tornerà disponibile il prossimo 5 novembre sotto forma di cofanetto da 4 Cd e 2 DVD come edizione celebrativa per il cinquantesimo anniversario: nel box set saranno inclusi il remix delle tracce originali firmato nel 2013 da Steven Wilson, oltre che a outtake, rarità e inediti. L’uscita sarà corredata da un booklet da 100 pagine che includerà i contributi dei membri del gruppo Ian Anderson, Martin Barre, Glenn Cornick e Clive Bunker, oltre che a fotografie della formazione sia in studio che dal vivo.

Il terzo disco del nuovo cofanetto è dedicato alla registrazione del concerto “Live at Tanglewood 1970”, sempre remixata da Wilson, la cui registrazione video è inserita nel secondo DVD, mentre il quarto disco riporta la registrazione inedita del concerto “Live at the Aragon Ballroom” del 1970, a Chicago.

I Jethro Tull pubblicheranno nella prima metà del prossimo anno il nuovo disco di inediti in studio “The Zealot Gene”, del quale - al momento - non sono state confermate né tracklist né data di pubblicazione. Al momento, oltre ad Anderson, la line-up del gruppo comprende il chitarrista Joe Parrish-James, il tastierista John O'Hara, il bassista David Goodier e il batterista Scott Hammond.