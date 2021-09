Idles, esce a novembre il nuovo album ‘Crawler’

Gli Idles hanno annunciato la pubblicazione del proprio quarto album di inediti in studio, ideale seguito di “Ultra Mono” dello scorso anno: il disco, intitolato “Crawler”, sarà disponibile dal prossimo 12 novembre. Registrato durante il periodo di pandemia presso i prestigiosi Real World Studios di Bath, di proprietà di Peter Gabriel, l’album è stato prodotto da Kenny Beats - in passato già al lavoro con, tra gli altri, Vince Staples, Slowthai e Freddie Gibbs - e dallo stesso chitarrista della band Mark Bowen.

Il primo estratto da “Crawler”, il singolo “The Beachland Ballroom”, il cui titolo richiama una celebre sala da concerti in Ohio, è già stato reso disponibile in Rete, abbinato a un videoclip ufficiale diretto da Loose:

“E’ la canzone più importante dell’album”, ha commentato il frontman del gruppo Joe Talbot: “Ci sono così tante band che suonano nelle sale da concerto piccole e sognano di entrare in quelle grandi. Essere in grado di scrivere una melodia soul come questa mi ha fatto pensare, cazzo - siamo arrivati ad un punto in cui ci è effettivamente permesso di entrare in queste sale grandi ed essere creativi, e di apprezzare veramente quello che abbiamo. La canzone è una sorta di allegoria sul sentirsi persi e sul riuscire a superarlo. E’ una canzone che amo cantare”.

Ecco, di seguito, la tracklist di “Crawler”:

MTT 420 RR

The Wheel

When the Lights Come On

Car Crash

The New Sensation

Stockholm Syndrome

The Beachland Ballroom

Crawl!

Meds

Kelechi

Progress

Wizz

King Snake

The End

Gli Idles promuoveranno l’album con un tour che prenderà il via da Saint Paul, Minnesota, il prossimo 7 ottobre, per fare tappa in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 3 marzo.