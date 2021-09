Latin Grammy 2021, le nomination

Sono state rese note oggi le nomination per i Latin Grammy Awards, equivalenti dei più noti Grammy Awards dedicati al mercato musicale latino: organizzati dalla Latin Recording Academy, associazione con sede a Miami che raggruppa i professionisti dell’industria discografica in lingua spagnola e portoghese, i premi vedono come favoriti nelle quattro categoria principali Bad Bunny, Arca, Omar Apollo, J Balvin e Rauw Alejandro. La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 18 novembre alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. L’elenco completo delle nomination in tutte le categorie è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione a questo indirizzo . Ecco, di seguito, i candidati nelle quattro categoria principali: