Garbo, un tour per il 40 anni dell'album d'esordio

E' in allestimento il tour celebrativo dei quarant’anni dalla release di “A Berlino… va bene”, album d'esordio di Garbo, uscito nel 1981.

Il 33 giri uscì per la EMI Italiana il 21 settembre di quell'anno, nella stessa data di pubblicazione di "La voce del padrone" di Franco Battiato; e Garbo aprì per tre mesi le date del tour promozionale di Battiato (i due artisti avevano in comune il manager, Angelo Carrara).

Il tour celebrativo dei 40 anni di "A Berlino... va bene" vedrà l'artista milanese, accompagnato sul palco dal performer Eugene, riproporre le canzoni dell'album e altri brani del suo repertorio, e raccontare aneddoti e storie della sua carriera. Quando Barley Arts comunicherà le date, le pubblicheremo nel nostro spazio Concerti.