David Gilmour, anticipazione dalla ristampa di "A momentary lapse of reason""

David Gilmour ha pubblicato su YouTube una versione demo di "Yet another movie", in anticipazione della ripubblicazione dell'album del 1987 "A momentary lapse of reason", prevista per il 29 ottobre.



Gilmour:



"Pat Leonard e io ci siamo incontrati all'Asstoria nel settembre del 1986, un paio di giorni dopo che io avevo suonato in un brano di Bryan Ferry che lui stava producendo. Abbiamo bevuto un paio di bicchieri di vino e abbiamo fatto una jam di due ore. Per qualche ragione che adesso non ricordo avevo scelto di usare come mio strumento del giorno un basso fretless. Il risultato fu bellissimo".



E Gilmour ha aggiunto: