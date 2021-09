Cts: sì all’aumento di capienze per eventi dal vivo

Con il green pass sale capienza di cinema, teatri e sale da concerto: passa infatti al 100% se all’aperto, all’80% se al chiuso. Per quanto riguarda le strutture sportive, 75% all’aperto e 50% al chiuso (al momento la capienza massima è di 55% e 35%). In tutti i casi solo se in zona bianca. Questo ha deciso il Comitato tecnico scientifico nel corso della riunione odierna il ministro dei Beni e delle Attività culturali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport. Lo fa sapere in una nota il portavoce, Silvio Brusaferro. “Il Comitato, sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale, ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse”.