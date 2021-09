Milva, è in lavorazione una serie tv sulla sua vita

Casta Diva Entertainment ed Elisir 27, la società di produzione di Elide Melli, titolare dei diritti, hanno iniziato la preparazione di una nuova fiction televisiva che racconterà vita e carriera della famosa cantante Milva. Le due case di produzione vogliono unire le proprie forze e, grazie al prezioso aiuto e alla memoria di Martina Corgnati - figlia di Milva, si propongono di accompagnare lo spettatore in un viaggio alla scoperta dei momenti che hanno reso la cantante celebre e amata in tutta Italia e non solo.

Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati, ha saputo incantare per decenni il pubblico grazie alla sua inconfondibile voce e alla sua abilità di spaziare tra registri e timbri diversi: 173 album registrati, 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 55 anni di carriera ininterrotta hanno reso la cantante un faro nella musica italiana e un emblema dell'arte ben oltre i confini del nostro Paese. La nuova docufiction vuole essere un omaggio a un'artista a tutto tondo a pochi mesi dalla sua scomparsa e un ricordo per tutti coloro che l'hanno ascoltata e amata.

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mettere in campo questo progetto insieme a Elisir 27", affermano Fabio Nesi e Massimo Righini, rispettivamente Amministratore Delegato di Casta Diva Pictures e Chief Creative Officer di Casta Diva Entertainment. Di Casta Diva Entertainment sono in onda su Discovery Fare Detailing con Marcello Mereu e Tarabaralla - Finché c'è dolce c'è speranza condotto da Damiano Carrara. Elide Melli, invece, vanta la produzione di fiction quali Rita Levi Montalcini e Volare - La grande storia di Domenico Modugno e di film quali Vallanzasca - Gli angeli del male e Maradona, la mano di Dio.