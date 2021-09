Heavy metal e birra: apre a Milano l’Headbangers Pub

Ha aperto a Milano, in via Tito Livio 33/a, in zona Porta Romana, l’Headbangers Pub, locale completamente dedicato all’heavy metal e ad altri generi - come punk e dark - ad alto tasso di decibel: aperto tutti i giorni dalle 19 alle 2 - il venerdì e il sabato fino alle 4 - il pub offrirà birre alla spina, in bottiglia e long drink, oltre che a un servizio di cucina sempre disponibile. Riguardo alle attività collaterali alla ristorazione, il locale offrirà presentazione di dischi, libri, live set e aftershow party di eventi che si terranno in città.