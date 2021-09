Sì, Al Bano ha cantato l’Ave Maria per Madonna

"Avevo già incontrato Madonna a Istanbul, è un'artista speciale. A lei ho cantato l'Ave Maria". Al Bano Carrisi svela a "Verissimo" alcuni dettagli dell'incontro avvenuto in Puglia con la regina del pop, mentre viene mostrato in esclusiva un breve estratto del concerto privato introdotto con un discorso in inglese. Il video sta facendo il giro del web, diventando virale. Oltre a far vedere l'esibizione dell'artista, il video mostra anche la reazione di Madonna durante l'ascolto. L'incontro è avvenuto in Puglia, in occasione del compleanno della stessa Madonna.

Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante racconta di aver interpretato anche "Volare", "Felicità", "Caruso" e "I Cigni di Balaka", soffermandosi su un aneddoto legato proprio a quest'ultima canzone, in contrapposizione con il brano di Michael Jackson "Will You Be There". "Due canzoni uguali - afferma nella trasmissione di Canale 5 - con la differenza che io l'ho scritta nel 1987 e lui nel 1991. Quindi abbiamo fatto un po' di cause e mi hanno dato ragione. Ciò non toglie che il grande Michael Jackson ha lasciato una scia ineguagliabile".