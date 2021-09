Durante il dj set di ieri sera a Polignano a Mare, Salmo ha fatto ascoltare in live un brano che farà parte del suo disco “Flop” in uscita questo venerdì.

Il video è stato caricato dal magazine Outpump: potete ascoltare il brano qui sotto. Salmo è stato protagonista anche di un freestyle su diverse basi. "Flop", il suo "album peggiore", come lo ha definito lui ironicamente sui social, uscirà proprio venerdì 1 ottobre. Il rapper sardo, oltre ad annunciare la data di uscita, giorni fa ha anche svelato la cover e la tracklist del successore di "Playlist": il progetto, il sesto nella sua carriera, è formato da 17 tracce, al momento non sembrano esserci feat, ma non è da escludere che possano essere svelati in un secondo momento. Anche perché nella traccia spoiler, oltre a quella di Salmo, sembra di sentire la voce di Taxi B, componente degli Fsk. .