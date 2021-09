Ieri sera al festival Louder Than Life a Louisville (Kentucky) i Metallica hanno suonato per intero in ordine inverso di tracklist – quindi, da "The Struggle Within" a "Enter Sandman" - "Metallica", il disco più noto come 'The Black Album' che la band californiana ha pubblicato nel 1991.

L'album è stato ristampato in questo mese di settembre per celebrarne il ventesimo anniversario, insieme alla ristampa del disco è stato pubblicato anche "The Metallica Blacklist" (leggi qui la recensione), un imponente album di cover.

Il disco non veniva suonato per intero da Hetfield e soci dal 2012.

Setlist:

‘Hardwired’

‘The Four Horsemen’

‘Welcome Home (Sanitarium)’

‘The Struggle Within’

‘My Friend of Misery’

‘The God That Failed’

‘Of Wolf and Man’

‘Nothing Else Matters’

‘Through the Never’

‘Don’t Tread on Me’

‘Wherever I May Roam’

‘The Unforgiven’

‘Holier Than Thou’

‘Sad but True’

‘Enter Sandman’

Encore:

‘Blackened’

‘Creeping Death’