Softbank investe 122 milioni di dollari in DICE

Gran colpo per DICE, piattaforma di ticketing e motore di ricerca per gli eventi live, che si assicura capitali per $122 milioni. La cifra è ragguardevole, così come il lignaggio degli investitori: a guidare il finanziamento Series C, infatti, è stata SoftBank (con il Vision Fund 21), ma la lista dei co-investitori include anche il francese Xavier Niel (fondatore e CEO di Iliad), Mirabaud Private Equity, Cassius, Blisce, Evolution.2 e la Future Shape di Tony Fadell (ex Apple, il cosiddetto 'papà dell'iPod').