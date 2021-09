Midge Ure, esce il libro fotografico 'In a picture frame'

Il frontman degli Ultravox Midge Ure pubblicherà, il prossimo 18 novembre, il libro fotografico di 240 pagine 'In a picture frame', che testimonia la lunga carriera degli Ultravox.

Ure acquistò la sua prima macchina fotografica, una Canon A1, nel 1980 e la portò con sé ovunque documentando l'ascesa degli Ultravox, sia in studio che in tour, dirigendo video sia per la sua band che per altri artisti come Phil Lynott, Fun Boy Three e Bananarama.Nel volume sono incluse fotografie scattate all'Isola di Lewis (Scozia), Berlino e Colonia (nello studio di Conny Plank insieme a Holger Czukay dei Can), Tokyo, in Austria per le riprese del video di "Vienna" (con il regista Anton Corbijn e la giornalista Paula Yates), Montserrat (con Peter Saville e Glenn Gregory degli Heaven 17), California, Egitto (con Mick Karn dei Japan), su un aereo della Royal Mail con gli Spandau Ballet, con Steve Strange compagno di Midge nei Visage.