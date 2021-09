I Guns N'Roses hanno suonato "Hard skool" per la prima volta dal vivo

I Guns N 'Roses, ieri in concerto alla Royal Farms Arena di Baltimora, hanno suonato la loro nuova canzone "Hard Skool" dal vivo per la prima volta.

"Questo è un qualcosa sull'istruzione inferiore", ha proclamato il frontman Axl Rose prima di cantarla per la prima volta davanti a un pubblico. "Hard Skool", che è stata pubblicata la scorsa settimana, segue il debutto dal vivo e la successiva uscita di "Absurd", il primo brano dei Guns N'Roses con Axl Rose, Slash e Duff McKagan dai tempi della loro cover del 1994 di "Sympathy for the Devil" dei Rolling Stones.



Proprio come "Absurd", che è una versione rielaborata dell'inedito "Silkworms", anche "Hard Skool" risale alle sedute di registrazione di "Chinese Democracy" (leggi qui la recensione), l'ultimo album pubblicato dalla band californiana nel 2008.

I Guns N’ Roses nei giorni scorsi hanno annunciato che il prossimo 25 febbraio pubblicheranno l’EP “Hard Skool” che conterrà quattro brani: oltre ai due inediti, “Absurd” e “Hard Skool”, nel disco ci saranno anche le versioni dal vivo di “Don't Cry” (brano in origine pubblicato sul primo capitolo di “Use Your Illusion” del 1991) e “You're Crazy”, decima traccia di “Appetite for Destruction”, il disco con la quale la band di Axl Rose e Slash si presentò al pubblico nel 1987.

Setlist:

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Cover dei Velvet Revolver)

Double Talkin' Jive

Welcome to the Jungle

Better

Estranged

Live and Let Die (Cover degli Wings)

You're Crazy

Rocket Queen

Shadow of Your Love

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog (Cover degli Stooges cantata da Duff McKagan)

Absurd

Hard Skool

Civil War

Sweet Child o' Mine

November Rain

Wichita Lineman (Cover di Jimmy Webb)

Patience

Coma

Sorry

Knockin' on Heaven's Door (Cover di Bob Dylan)

Nightrain



Encore:

Madagascar

Don't Cry

The Seeker (Cover degli Who)

Paradise City