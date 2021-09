Rolling Stones, al via il primo tour senza Charlie Watts. Ecco come è andata.

Dopo avere scaldato i motori lo scorso 20 settembre al Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts) in un concerto privato, ieri sera i Rolling Stones hanno dato finalmente il via, a St. Louis (Missouri) al tour di 'No Filter'.



La band britannica si è esibita per la seconda volta senza Charlie Watts, lo storico batterista del gruppo scomparso poco più di un mese fa, il 24 agosto. Lo show si è aperto con un palco vuoto e il suono di una batteria, con una serie di immagini di Charlie a scorrere sugli schermi giganti montati sul palco.

Dopo di che il concerto può avere inizio con "Street Fighting Man" prima e "It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)" poi. Solo allora Mick Jagger ha ricordato il compagno che non c'è più: "Questo è il nostro primo tour di sempre che facciamo senza di lui. Charlie ci mancherà moltissimo, dentro e fuori dal palco." La band gli ha quindi dedicato "Tumbling Dice". A sostituirlo alla batteria Steve Jordan.

Setlist:

‘Street Fighting Man’

‘It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)’

‘Tumbling Dice’

‘Under My Thumb’

’19th Nervous Breakdown’

‘Wild Horses’

‘You Can’t Always Get What You Want’

‘Living In A Ghost Town’

‘Start Me Up’

‘Honky Tonk Women’

‘Happy’

‘Slipping Away’

‘Miss You’

‘Midnight Rambler’

‘Paint It Black’

‘Sympathy For The Devil’

‘Jumpin’ Jack Flash’

‘Gimme Shelter’

‘(I Can’t Get No) Satisfaction’