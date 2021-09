Pearl Jam e Brandi Carlile insieme in concerto

Nella giornata di ieri i Pearl Jam si sono esibiti all'Ohana Festival, manifestazione patrocinata dal loro cantante Eddie Vedder, che si è tenuto a Dana Point in California.



E' accaduto che il chitarrista della band di Seattle Mike McCready si era unito alla cantautrice Brandi Carlile accompagnandola nell'ultima canzone del suo show, la cover di "Searching With My Good Eye Closed" dei Soundgarden, una canzone che lei aveva pubblicato in occasione del Record Store Day nel 2020 proprio insieme ai Soundgarden. Qualche ora più tardi la Carlile ha ricambiato la gentilezza unendosi ai Pearl Jam sulle note di "Better Man".

Oltre alla Carlile i Pearl Jam hanno accolto sul palco anche Danny Clinch, che ha suonato l'armonica su "Red Mosquito" e, in chiusura, il produttore Andrew Watt alla chitarra in "Alive".

Setlist:

01. Retrograde

02. Dance Of The Clairvoyants

03. Quick Escape

04. Seven O’clock

05. Corduroy

06. Alright

07. Daughter/WMA

08. Red Mosquito (con Danny Clinch)

09. Superblood Wolfmoon

10. I Got ID

11. Even Flow

12. Immortality

13. Given To Fly

14. Do The Evolution

15. Better Man (con Brandi Carlile)

Encore:

16. Let Me Sleep

17. Black

18. Crazy Mary (cover di Victoria Williams)