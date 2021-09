Milano, Luca Parmitano con Rockin’1000 per Music4climate

Si terrà all’Ippodromo SNAI di Milano il prossimo 30 settembre, in concomitanza con All4Climate, la rassegna di iniziative che porta a Milano 400 giovani delegati provenienti da 197 paesi al fine di proporre soluzioni alla crisi climatica ai leader e ai decisori politici, Music4climate, evento organizzato da Rockin’1000 che vedrà 100 rappresentanti della community fondata da Fabio Zaffagnini eseguire presso la struttura prossima allo stadio di San Siro una selezione di classici del rock come “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, “Won't Get Fooled Again” degli Who, “Under Pressure” dei Queen e “Rockin' in the Free World” di Neil Young: tra i partecipanti all’iniziativa - suddivisi in 5 sezioni strumentali: cantanti, batterie, chitarre, tastiere e bassi - è presente, nella sezione bassisti, anche l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano. “Rockin’1000 è orgogliosa di accogliere nella band un grande esploratore appassionato di musica che osserva il Pianeta da un punto di vista privilegiato e che tante volte si è espresso sui temi dell’ambiente, sensibilizzando l’opinione pubblica sui fenomeni climatici dei quali è testimone”, hanno dichiarato al proposito gli organizzatori.