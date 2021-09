Un ciclista ha ricreato la copertina di "Nevermind" dei Nirvana con il GPS

Un ciclista australiano ha voluto celebrare il trentesimo anniversario dell'album "Nevermind" dei Nirvana ricreando l'iconica copertina utilizzando il tracciamento GPS.



Pete Stokes, questo il nome del ciclista, ha pedalato per circa 150 km e otto ore per le strade di Adelaide, utilizzando il tracciatore per disegnare il contorno del bimbo che nuota rappresentato sulla copertina del disco pubblicato il 24 settembre del 1991.

Parlando con il quotidiano The Guardian il 45enne Pete ha dichiarato: "I Nirvana hanno il loro posto nella mia collezione di dischi. Quando è uscito questo album ero al liceo, avevo circa 14 anni, ed è allora che si forma il proprio amore per la musica".Stokes non è nuovo a imprese del genere. Oltre alla copertina di "Nevermind" , lo scorso anno, per rimanere in campo musicale, ha disegnato il compositore tedesco Ludwig van Beethoven per celebrarne il 250esimo compleanno, ma ha realizzato profili di dinosauri, draghi, volpi e anche un selfie.Il bimbo che è ritratto sulla copertina di "Nevermind", Spencer Elden, ora è un uomo di trent'anni e, di recente, ha fatto causa a Dave Grohl e Krist Novoselic, due componenti della band di Seattle ancora vivi, e alla società che gestisce l'eredità di Kurt Cobain, poiché sostiene che l'uso della sua immagine sulla copertina del disco, quando aveva solo sei mesi di vita, possa essere contemplato come "sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali".