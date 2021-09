Abbey Road Studios, partnership con Universal Music e War Child per il Day of the Girl

Il prossimo 11 ottobre presso i leggendari studi di Abbey Road, a Londra, si celebrerà il Day of the Girl, iniziativa promossa dagli stessi studios con la collaborazione di Universal Music e l’associazione benefica War Child dedicata al supporto delle giovani donne che vivono in regioni interessate da guerre: all’evento prenderà parte anche la vincitrice dell’ultimo Brit Award for Rising Star Griff, che interverrà discutendo su temi come la parità di genere e la rappresentazione femminile nell’industria musicale. Durante la stessa giornata saranno organizzati dibattiti e tavole rotonde organizzate - oltre che dagli stessi Abbey Road Studios - da shesaid.so, YouTube Music e Music Managers Forum, che saranno ospitate dalla storica Sala 2 degli studi, nota per le session di registrazione di artisti come Oasis, Adele e - ovviamente - Beatles.