Gli NFT visti dal punto di vista dell’artista indipendente: il ‘caso Vérité’

Trentun’anni, residente a Brooklyn, cantante e autrice ma anche podcaster e - seppure in modo del tutto non convenzionale - influencer, Vérité - all’anagrafe Kelsey Regina Byrne - è da tempo molto attiva sul fronte degli NFT: pubblicando da completa indipendente i suoi lavori - compresi i due album “Somewhere in Between” del 2017 e “New Skin” del 2019, l’artista si è lasciata amplissimi margini di manovra per sperimentare nuove strategie commerciali sul proprio catalogo, comprese quelle connesse alla crypto-art. Vérité, infatti, è stata tra le prime esponenti del panorama indipendente americano a mettere in vendita porzioni dei suoi master come token non fungibili, modalità di commercializzazione che in pochissimi, a oggi, hanno scelto di adottare.