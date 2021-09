Simona Ventura: ‘David Bowie il mio idolo. Delusa da Avril Lavigne’

Intervistata da Elvira Serra per il Corriere della Sera, Simona Ventura ha ricordato le sue esperienze dirette con i grandi del rock e del pop conosciuti negli studi televisivi.

La prima personalità citata dalla showoman nata in Emilia ma cresciuta a Chivasso è Lady Gaga. Miss Germanotta passò dagli studi di “Quelli che il Calcio”:

“Ho qui in giro un biglietto che mi scrisse dopo essere stata a Quelli che il calcio. Ricordo che era arrivata in taxi e non avemmo il tempo di preparare l’intervista. E ricordo benissimo il suo carisma, ne rimasi sconvolta. Il giorno dopo mi mandò un mazzo di fiori e un biglietto: 'Grazie Simona perché sei stata l’unica in Italia a volermi nel suo programma'. Da lì esplose”

Parlando sempre delle star ospitate durante la sua conduzione della trasmissione sportiva Ventura ha ricordato:

L’unica delusione, la conduttrice, l’ha avuta dalla cantante canadese di “Sk8er boi”, Avril Lavigne, definita “capricciosa”.

A proposito delle ospitate a “Quelli che il calcio”, vale la pena ricordare la particolare esibizione offerta dai Muse - che abbiamo raccontato nel dettaglio qui - il 20 settembre del 2009, quando il trio capitanato da Matt Bellamy si presentò per il playback in studio scambiandosi i ruoli agli strumenti:

Simona Ventura sostenne di essere stata al gioco, d’accordo con gli autori, assecondando la trovata del gruppo. Tuttavia il batterista dei Muse Dominic Howard, qualche settimana dopo la comparsata, raccontò a TV Sorrisi e Canzoni una versione diversa dell’accaduto:

"Volevamo far ridere il pubblico. Il playback viene bene solo se non lo prendi sul serio. Sembri un idiota se cerchi di mimare esattamente la musica. Volevamo prendere in giro noi stessi, non fare uno scherzo alla conduttrice. So che la Ventura poi ha detto che ci eravamo messi d'accordo con lei, ma non è vero. Lei non ci ha proprio riconosciuti"