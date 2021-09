Machine Gun Kelly: fischi, medi alzati e una rissa a un concerto in Kentucky

E’ stata una serata piuttosto burrascosa quella vissuta nella serata di ieri, sabato 25 settembre, da Machine Gun Kelly: il rapper e protetto di Travis Barker dei Blink-182 era di scena al Louder Than Life di Louisville, nel Kentucky, e si è trovato a fare i conti con una platea piuttosto ostile.

Come rivelato dal diversi filmati affioranti in Rete, la presenza dell’artista sul palco è stata contestata fin dalle prima battute dello show con fischi, boati di disapprovazione e un’abbondante esposizione di medi alzati. La ragione di tanta animosità da parte della platea, secondo diversi osservatori americani, potrebbe aver avuto origine nel recente scambio di battute al veleno tra lo stesso Kelly e il frontman degli Slipknot Corey Taylor, scaturito da una mancata collaborazione abortita dal rapper: il pubblico del festival, nel cast del quale erano presenti band come Disturbed, Volbeat e Code Orange, era sensibilmente sbilanciato verso il metal, e quindi certamente più affine alla band di “Iowa” che alla voce di “Papercuts”.

Insulti a parte, la situazione è decisamente precipitata quando il rapper ha deciso di concedersi una passeggiata sotto il palco davanti alle transenne che separano la scena dal pit: pur circondato da addetti alla sicurezza, il cantante è stato raggiunto da un fan con un atteggiamento piuttosto minaccioso. Nonostante l’intervento della security, i due hanno avuto un fugace corpo a corpo, durante il quale Kelly ha cercato - forse riuscendoci, ma le immagini non sono chiarissime - di raggiungere l’avversario con un pungo in pieno volto.

Poco più di una settimana fa l’artista era stato protagonista di un altro episodio di violenza, che - senza il pronto intervento delle guardie di sicurezza - avrebbe potuto avere, senza dubbio per lui, conseguenze ben più gravi: sul red carpet degli scorsi MTV Video Music Awards Kelly ha rischiato di incassare un diretto al viso dal campione di MMA Conor McGregor.

A scatenare la diatriba pare sia stato il diniego, da parte del cantante, di scattare una foto insieme all’atleta.