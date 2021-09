Milano, pista piena e niente mascherine: chiusa per 5 giorni la discoteca Tocqueville

Il Tocqueville, una delle più note discoteche di Milano con oltre 25 anni di attività alle spalle, resterà chiuso per cinque giorni dopo essere stato trovato in violazione delle norme anti-Covid. Il club è stato visitato dagli agenti della Polizia Annonaria meneghina alle 2,40 di oggi, domenica 26 settembre: gli agenti hanno trovato all’interno del locale - come riferisce l’agenzia ANSA - “oltre 280 persone che stavano ballando senza distanziamento e senza mascherine a musica altissima”. Per la serata di ieri era stata annunciata una serata con un Dj ospite ma con tariffe pari a 200 euro a tavolo - formalmente, stando alle attuali disposizioni, alle discoteche è concesso operare non come locali da ballo, ma come ristoranti. Il Green Pass era richiesto per l’accesso all’evento.