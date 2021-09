Duran Duran: ‘Graham Coxon, uno di noi’

In vista della pubblicazione del loro nuovo, quindicesimo album di inediti in studio - “Future Past”, atteso nei negozi per il prossimo 22 ottobre - i Duran Duran hanno concesso un’intervista all’Evening Standard: nel corso dell’incontro con la testata britannica il tastierista della formazione capitanata da Simon Le Bon Nick Rhodes ha riflettuto sul contributo ai nuovi brani fornito dal chitarrista dei Blur Graham Coxon, presente alle session in veste di ospite insieme ad altre figure di spicco della scena internazionale come Mike Garson, storico collaboratore di David Bowie, Smashing Pumpkins e Nine Inch Nails, e la popstar e autrice svedese Lykke Li.

“Siamo davvero entusiasti di pubblicare il disco”, ha detto Rhodes: “E’ stato un lavoro lungo da portare a termine, ma la collaborazione con Graham Coxon è stata fantastica. Penso sia uno dei migliori chitarristi britannici della sua generazione, e a noi si è adattato come un guanto”.

“Quando siamo entrati in studio insieme la sua energia, creatività e personalità hanno funzionato molto bene con noi. Praticamente è stato uno di noi”, ha ribadito Rhodes: “Non era facile. Noi del gruppo ci conosciamo da sempre, ma lui non se ne è preoccupato: è arrivato, ha attaccato la sua chitarra e ha suonato così bene come se fosse stato con noi da sempre”.

Il primo estratto dal nuovo lavoro presentato dai Duran Duran al pubblico è stato "Tonight United": il singolo è stato prodotto dalla leggenda italiana della dance Giorgio Moroder, ed è stato definito dal frontman del gruppo “musica per un mondo che sta tornando insieme”.